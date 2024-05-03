"Дрони змінили географію": Павлюк розповів про нову тактику боїв

На фронті тепер домінує інша тактика боїв. Все через масоване використання дронів з обох сторін.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times.

За його словами, тепер безпілотники є смертоноснішими, ніж артилерія або авіація. Дрони змінили географію та тактику поля бою, а піхота засіла глибше.

"Безпілотники зараз вбивають більше солдатів з обох сторін, ніж будь-що інше... Вони також створили сценарій, за яким безпілотники можуть бачити майже все, не лише на лінії фронту, але й на глибині від 10 до 30 км з обох боків", — сказав Павлюк.

Він пояснює, що тепер жодна зі сторін не може створити велике ударне угруповання, щоб його не помітили і не уразили ударні безпілотники великої дальності та артилерія.

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"Ми відійшли від руху батальйонами або навіть ротами", — додав генерал.

Крім того, він зазначає, що посилення санкцій може перешкодити Росії збільшувати запаси ракет, які вона використовує для ударів по українській енергетиці.

"Виснаження на полі бою не покладе край війні. Кінець війни відбудеться через технологічну перевагу та реальну ізоляцію Росії. Зараз дуже багато країн сидять, склавши руки, чекаючи, чим закінчиться ця війна, просто сподіваючись, що вона на них не вплине", — підкреслив командувач.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки вважають, що завершення війни Росії проти України найближчим часом є малоймовірним.

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