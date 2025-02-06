Дрони змінюють перебіг війни: майже 70% техніки РФ знищено у січні — Сирський

У січні 2025 року 66% російської техніки було знищено або виведено з ладу завдяки ударним БпЛА різних типів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський провів нараду з розвитку безпілотних систем та РЕБ за підсумками першого місяця 2025 року. Там йому повідомили, що дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні.

"Це один з наших постійних пріоритетів, без якого неможлива перемога в сучасній технологічній війні. Напрямок, що динамічно розвивається. Передова, окреслена позиціями піхоти. Але нарощення та вміле застосування безпілотників дозволяє тримати ворога віддалено від наших окопів та нищити його дистанційно. А значить – зберігати життя і здоров’я піхотинців" – наголосив головком.

За його словами, найбільша частка уражень техніки ворога припадає на FPV-дрони — 49% від загальної кількості. Лідерами за ефективністю є підрозділи 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової та 80-ї десантно-штурмової бригад.

Сирський також заслухав доповіді про:

переформування полків у бригади;

нарощення безпілотної складової механізованих бригад;

новітні зразки комплексів РЕБ та їхню сумісність із БпЛА.

Нагадаємо, Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті і особливу увагу було приділено Покровському напрямку, а також операції в Курській області.

Читайте також: