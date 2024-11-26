Дрони знищили об'єкт енергетики: Тернопіль залишився без світла

Під час нічного удару по Тернополю російські безпілотники знищили об'єкт енергетичної інфраструктури. Місто залишилось без електроенергії.

Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Були проблеми з подавання води і тепла, з каналізацією. Зараз світло по місту частково відновлено. Частина міста працює на резервних генераторах. Енергетики продовжують роботу з відновлення енергопостачання. Комунальники протягом ночі забезпечили роботу мереж каналізації і водопостачання від резервних генераторів. Опалення з частини котелень зараз подається через централізоване теплопостачання", - розповів Сергій Надал.

Своєю чергою, очільник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода повідомив, що під час нічної атаки силам ППО вдалося збити три БпЛА. Інші дрони збити не вдалося і вони влучили в ціль.

За його словами, під час "прильоту" постраждав енергооб'єкт, який забезпечує електропостачання чи не у всій області. Крім того, місто було найбільше заживлене до цього об'єкта.

Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги в Тернополі лунали потужні вибухи. Росіяни вдарили "Шахедами" по місту. Минулося без потерпілих.

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