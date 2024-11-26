Дрони знищили об'єкт енергетики: Тернопіль залишився без світла

Подавання електроенергії вдалося частково відновити.
Під час нічного удару по Тернополю російські безпілотники знищили об'єкт енергетичної інфраструктури. Місто залишилось без електроенергії.
Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.
"Були проблеми з подавання води і тепла, з каналізацією. Зараз світло по місту частково відновлено. Частина міста працює на резервних генераторах. Енергетики продовжують роботу з відновлення енергопостачання. Комунальники протягом ночі забезпечили роботу мереж каналізації і водопостачання від резервних генераторів. Опалення з частини котелень зараз подається через централізоване теплопостачання", - розповів Сергій Надал.
Своєю чергою, очільник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода повідомив, що під час нічної атаки силам ППО вдалося збити три БпЛА. Інші дрони збити не вдалося і вони влучили в ціль.
За його словами, під час "прильоту" постраждав енергооб'єкт, який забезпечує електропостачання чи не у всій області. Крім того, місто було найбільше заживлене до цього об'єкта.
Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги в Тернополі лунали потужні вибухи. Росіяни вдарили "Шахедами" по місту. Минулося без потерпілих.