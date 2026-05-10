"Перемир'я": скільки російських цілей ППО збила вночі

© tsn.ua

Реклама

У ніч проти 10 травня російські війська атакували Україну 27 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили всі ворожі цілі.

Про це повідомляють Повітрняні сили України.

За даними Повітряних сил, окупанти запускали БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія» з напрямків Приморсько-Ахтарськ і Міллєрово в РФ.

Реклама

До відбиття атаки залучали підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на 08:00 українська ППО збила або подавила всі 27 ворожих безпілотників. За попередньою інформацією, влучань не зафіксовано.

Нагадаємо, у ніч проти 10 травня російські війська атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА через Харківщину та Донеччину — зокрема у напрямку Харкова, Краматорська, Слов’янська і Добропілля.

Новини партнерів