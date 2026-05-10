Укрaїнa
809
1 хв

"Перемир'я": скільки російських цілей ППО збила вночі

Вночі Росія атакувала Україну 27 дронами.

Катерина Сердюк
У ніч проти 10 травня російські війська атакували Україну 27 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили всі ворожі цілі.

Про це повідомляють Повітрняні сили України.

За даними Повітряних сил, окупанти запускали БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія» з напрямків Приморсько-Ахтарськ і Міллєрово в РФ.

До відбиття атаки залучали підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на 08:00 українська ППО збила або подавила всі 27 ворожих безпілотників. За попередньою інформацією, влучань не зафіксовано.

Нагадаємо, у ніч проти 10 травня російські війська атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА через Харківщину та Донеччину — зокрема у напрямку Харкова, Краматорська, Слов’янська і Добропілля.

