Укрaїнa
76
1 хв

Дроновий терор Одещини: перші деталі

Під час атаки по регіону працювала ППО. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Getty Images

Уночі росіяни знову атакували мирне населення та цивільну інфраструктуру Одеської області.

Про наслідки повідомили в ОВА.

«Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння. Зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Виниклі пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники», — йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 листопада атакували ворожі безпілотники типу «Shahed».

