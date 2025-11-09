- Дата публікації
-
- Укрaїнa
Дроновий терор Одещини: перші деталі
Під час атаки по регіону працювала ППО. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Уночі росіяни знову атакували мирне населення та цивільну інфраструктуру Одеської області.
Про наслідки повідомили в ОВА.
«Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння. Зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Виниклі пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники», — йдеться у повідомленні.
Інформація про постраждалих не надходила.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 листопада атакували ворожі безпілотники типу «Shahed».