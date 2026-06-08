Дроновий терор Запоріжжя: ворог влучив у маршрутку, є поранений

Атакована маршрутка у Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Російські окупанти не припиняють дроновий терор Запоріжжя. Так, 8 червня ворожий безпілотник влучив у пасажирський мікроавтобус.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під час атаки на Запоріжжя російський дрон влучив у маршрутку. Мікроавтобус отримав суттєві пошкодження. За попередніми даними, було поранено одну людину.

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Нагадаємо, 7 червня російський дрон влучив в електровоз «Укрзалізниці» у Запоріжжі. Постраждалих не було, оскільки персонал вчасно перейшов до укриття.

До слова, у Запоріжжі під час весільної фотосесії випадково зняли на відео збиття російського «Шахеда», уламки якого розлетілися в небі. Попри небезпеку, молодята продовжили знімання, проте фахівці закликають під час тривог перебувати в укриттях і не наближатися до уламків через ризик вибуху.

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