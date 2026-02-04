- Дата публікації
Дрони атакують Одесу: що відомо на цю хвилину
В Одесі під час атаки ворожих безпілотників зафіксовано влучання у житловий будинок.
Одеса перебуває під атакою російських безпілотників. У місті зафіксовано влучання у двоповерховий житловий будинок.
Про це повідомили в Одеській міській військовій адміністрації.
Наразі інформація щодо можливих постраждалих уточнюється. Також з’ясовуються масштаби пошкоджень.
У місті триває повітряна тривога. Мешканців закликають не залишати укриття та перебувати у безпечних місцях до офіційного сигналу відбою.
Екстрені служби перебувають у готовності до реагування.
Нагадаємо, що раніше РФ вгатила по Одещині: без світла десятки тисяч людей, деталі про пошкодження.