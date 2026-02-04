Дрони атакують Одесу: що відомо на цю хвилину

Дрон / © tsn.ua

Одеса перебуває під атакою російських безпілотників. У місті зафіксовано влучання у двоповерховий житловий будинок.

Про це повідомили в Одеській міській військовій адміністрації.

Наразі інформація щодо можливих постраждалих уточнюється. Також з’ясовуються масштаби пошкоджень.

У місті триває повітряна тривога. Мешканців закликають не залишати укриття та перебувати у безпечних місцях до офіційного сигналу відбою.

Екстрені служби перебувають у готовності до реагування.

