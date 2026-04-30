ТСН у соціальних мережах

Дрони атакують обласний центр: лунають вибухи, є «приліт»

Під час повітряної тривоги Чернігів сколихнули вибухи. Зокрема, є збиття дронів.

Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Сьогодні, 30 квітня, у Чернігові сталася серія потужних вибухів. Російські безпілотники атакували місто.

Про це повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинськй.

«Місто перебуває під атакою ворога. Один БпЛА влучив в адмінбудівлю в місті. Попередньо постраждали дві людини», — наголосив чиновник.

У місті о 10:09 залунали сирени. Повітряні сили та моніторингові канали інформували про кілька безпілотників, що кружляли над містом. Пізніше в МВА заявили, що Чернігові зафіксували збиття «Шахеда».

Збиття БпЛА над Черніговом. Фото: Чернігів Оперативний.

Збиття БпЛА над Черніговом. Фото: Чернігів Оперативний.

Нагадаємо, сьогодні посеред дня Росія атакувала Дніпро безпілотниками. Стався «приліт» по Дніпровському районі, зайнялися магазин та автомобілі поруч. Щонайменше одна людина загинула. Є кілька потерпілих.

