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Дрони атакували Дніпро та Самар: троє поранених, спалахнули пожежі
У Дніпрі загорілися дах приватного будинку та гаражі, також пожежі виникли на об’єктах критичної інфраструктури.
Російські війська атакували безпілотниками Дніпро та Самар. У Дніпрі внаслідок атаки троє людей дістали поранень.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, у Дніпрі зайнялися дах приватного будинку та приватні гаражі. Пожежі виникли й на об’єктах критичної інфраструктури. На місцях ударів працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що у Дніпрі могли втратити один із найбільших об’єктів генерації: експерт повідомив про руйнування Придніпровської ТЕС
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