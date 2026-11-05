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ТСН у соціальних мережах

Пожежа

Пожежа / © Олександр Ганжа

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв
Пожежа

Дрони атакували Дніпро та Самар: троє поранених, спалахнули пожежі

У Дніпрі загорілися дах приватного будинку та гаражі, також пожежі виникли на об’єктах критичної інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Російські війська атакували безпілотниками Дніпро та Самар. У Дніпрі внаслідок атаки троє людей дістали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, у Дніпрі зайнялися дах приватного будинку та приватні гаражі. Пожежі виникли й на об’єктах критичної інфраструктури. На місцях ударів працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що у Дніпрі могли втратити один із найбільших об’єктів генерації: експерт повідомив про руйнування Придніпровської ТЕС

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