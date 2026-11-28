- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1897
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрони атакували Москву, Конгрес хоче обмежити політику Трампа: головні новини ночі 28 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 листопада 2026 року:
Москву атакували десятки дронів: у столиці РФ почався транспортний хаос Читати далі –>
Конгрес США може перехопити контроль над допомогою Україні: сенатори готують новий тиск на Трампа Читати далі –>
Дрони вдруге за тиждень атакували один з найбільших НПЗ РФ та нафтоперекачувальну станцію Читати далі –>
Росія готує ґрунт для нападу на Польщу: Портников озвучив тривожний сценарій Читати далі –>
Вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: