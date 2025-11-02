ТСН у соціальних мережах

184
1 хв

Дрони атакували нафтотермінал у Новоросійську РФ (відео)

Наслідки атаки дронів на Новоросійськ з’ясовуються.

Катерина Сердюк
Вибухи у Новоросійську

Вночі 2 листопада росіянам було неспокійно. Так, дрони атакували нафтотерміналу порту Новоросійська.

Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, пошкоджені об’єкти інфраструктури, спалахнула пожежа

Також у Росії горіли склади пального. Йдеться про «бавовну» у Брянській та Бєлгородській областях.

Раніше невідомі безпілотники атакували Краснодарський край РФ.

Так, вночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.

Подробиці та наслідки встановлюються.

