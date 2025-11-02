- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрони атакували нафтотермінал у Новоросійську РФ (відео)
Наслідки атаки дронів на Новоросійськ з’ясовуються.
Вночі 2 листопада росіянам було неспокійно. Так, дрони атакували нафтотерміналу порту Новоросійська.
Про це повідомляють росЗМІ.
За попередніми даними, пошкоджені об’єкти інфраструктури, спалахнула пожежа
Також у Росії горіли склади пального. Йдеться про «бавовну» у Брянській та Бєлгородській областях.
Раніше невідомі безпілотники атакували Краснодарський край РФ.
Так, вночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.
Подробиці та наслідки встановлюються.