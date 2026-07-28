Дрони атакували низку військових об'єктів РФ: деталі від Генштабу

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Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових та логістичних об'єктів російських військ. Ураження відбулися 27 липня та в ніч проти 28 липня в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗС України.

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Зокрема, українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів противника в районі населеного пункту Ічкі на території тимчасово окупованого Криму.

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Також було завдано удару по складу безпілотних літальних апаратів російських військ поблизу Червонопопівки Луганської області.

Окремою ціллю став Федеральний державний казенний заклад «Комбінат "Пріоритет"» у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ. Зафіксовано ураження об'єкта та пожежу на його території.

«Комбінат "Пріоритет"» входить до системи державного матеріального резерву Росії (Росрезерв) та є стратегічним об'єктом закритого типу під воєнізованою охороною. Підприємство займається довготривалим зберіганням запасів пального, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, які можуть використовуватися у разі надзвичайних ситуацій або для військових потреб.

Об'єкт розташований більш ніж за 1300 кілометрів від українського кордону.

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У Силах оборони наголосили, що українські підрозділи й надалі проводитимуть операції, спрямовані на послаблення спроможностей РФ продовжувати збройну агресію проти України.

Раніше йшлося про те, що вранці 28 липня Москву та Московську область атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, дрони та масштабні пожежі. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі в напрямку регіону нібито летіло понад 390 БпЛА, більшість із яких, за його словами, російська ППО знищила. У Підмосков'ї повідомили про пожежу на території логістичного комплексу компанії 3PL у районі Подольська. Над містом було видно густий дим. Також у мережі з'явилися повідомлення про займання промислових об'єктів та складів після атаки. Російська влада заявляла про роботу систем протиповітряної оборони. Через атаку в московських аеропортах Внуково та Домодєдово вводили тимчасові обмеження на використання повітряного простору

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