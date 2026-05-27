Посеред дня 27 травня російська армія запустила по Україні БпЛА. Зокрема, під прицілом була Одеса. У місті сталися влучання. Є потерпілі.

Що відомо про наслідки атаки на Одесу, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Повітряна тривога в Одесі та регіоні, під час якої сталася атака, тривала від 12:09 до 13:14. ПС ЗСУ інформували про безпілотники у напрямку міста. Місцеві медіа писали, що дрони фіксували у кількох районах обласного центру.

Що відомо про атаку

Кореспонденти «Укрінформ» повідомили, що дрон поцілив у торговельний центр, де розташовуються магазини та відділення «Нової пошти». Зайнялися автомобілі, що були поручи припарковані.

Місцеві ресурси «Труха Одеса» і «Думская» повідомляють, що на місці «прильоту» виникла потужна пожежа у приміщенні ТЦ. Горять магазини, які розташовані у його приміщенні.

Дата публікації 13:38, 27.05.26

Атака на Одесу — які наслідки

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що окупанти вдарили по цивільних об’єктах Одеського району. Відомо про чотирьох постраждалих.

«Ворог цілеспрямовано атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру нашого регіону», — наголосив чиновник.

З його слів, внаслідок влучання безпілотника було пошкоджено житлові будинки, відділення «Нової пошти» та продовольчий магазин, зайнялися автомобілі.





Новина доповнюється

