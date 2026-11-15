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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

Дрони атакували один із найбільших нафтохімічних заводів РФ, нічні обстріли України: головні новини ночі 15 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Пожежа на заводі у Татарстані

Пожежа на заводі у Татарстані / © Exilenova+

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 листопада 2026 року:

  • Дрони атакували один із найбільших нафтохімічних заводів Росії: у Татарстані спалахнула масштабна пожежа Читати далі –>

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