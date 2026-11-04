Дрони атакували Рівненщину: в ОВА розповіли, куди намагалася вдарити Росія

Дрон / © ТСН.ua

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Російські війська намагалися вдарити по енергетичній інфраструктурі Рівненщини. Під час атаки працювала мобільна вогнева група.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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За його словами, один безпілотник збили, ще два на той момент були на підході. Згодом Коваль повідомив про пожежу в приватному будинку в Рівненському районі. Деталі пообіцяв оприлюднити пізніше.

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На момент повідомлення про пожежу повітряна тривога тривала. Коваль закликав жителів не торкатися уламків безпілотників.

Нагадаємо, що раніше РФ зненацька атакувала Рівненщину: палало цивільне підприємство, є загиблий

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