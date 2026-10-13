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Атака на Львів та область: уламки впали на будинки, палають пожежі (фото)
У передмісті Львова уламки БпЛА впали на житлові будинки, викликавши пожежі.
У Львові вранці 13 жовтня пролунали вибухи на тлі загрози атаки російських безпілотників. У селі Муроване Львівського району уламки дронів впали на житлові будинки.
Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Атака на Львів
Після 5:00 ранку Садовий попередив про рух безпілотників у напрямку Львова. Він закликав містян подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях.
Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА в напрямку Скнилова та Перемишлян, а також про наближення реактивних безпілотників до Винників.
Згодом Козицький повідомив, що під час першої повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювали сили протиповітряної оборони. На одній із вулиць міста згодом виявили уламки ворожого безпілотника.
Атака на Львівську область
Садовий заявив про влучання безпілотника у будинок в одному з сіл біля Львова.
«Повідомляють про влучання дрона в житловий будинок у селі Муроване. Це сусідня зі Львовом громада», — заявив міський голова.
Своєю чергою Козицький повідомив, що БпЛА впав на житловий будинок у селі Муроване. були пошкоджені три автомобілі. Згодом очільник ОВА уточнив, що у Мурованому загорілися три житлові будинки. За попередніми даними минулося без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що увечері російська армія завдала масованого удару по Харкову, попередньо застосувавши 10 ракет типу «Бандероль».
Ми раніше інформували, що у Дарницькому районі Києва безпілотник влучив у житловий будинок. Загинуло двоє людей, ще щонайменше 11 постраждало.