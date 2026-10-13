Атака на Львів та область: уламки впали на будинки, палають пожежі (фото)

Охоплений вогнем будинок у Мурованому на Львівщині після атаки БпЛА / © ДСНС

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У Львові вранці 13 жовтня пролунали вибухи на тлі загрози атаки російських безпілотників. У селі Муроване Львівського району уламки дронів впали на житлові будинки.

Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Атака на Львів

Після 5:00 ранку Садовий попередив про рух безпілотників у напрямку Львова. Він закликав містян подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях.

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Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА в напрямку Скнилова та Перемишлян, а також про наближення реактивних безпілотників до Винників.

Згодом Козицький повідомив, що під час першої повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювали сили протиповітряної оборони. На одній із вулиць міста згодом виявили уламки ворожого безпілотника.

Атака на Львівську область

Садовий заявив про влучання безпілотника у будинок в одному з сіл біля Львова.

«Повідомляють про влучання дрона в житловий будинок у селі Муроване. Це сусідня зі Львовом громада», — заявив міський голова.

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Своєю чергою Козицький повідомив, що БпЛА впав на житловий будинок у селі Муроване. були пошкоджені три автомобілі. Згодом очільник ОВА уточнив, що у Мурованому загорілися три житлові будинки. За попередніми даними минулося без постраждалих.

Ліквідація пожежі в Мурованому на Львівщині після атаки БпЛА / © ДСНС

Ліквідація пожежі в Мурованому на Львівщині після атаки БпЛА / © ДСНС

Раніше повідомлялося, що увечері російська армія завдала масованого удару по Харкову, попередньо застосувавши 10 ракет типу «Бандероль».

Ми раніше інформували, що у Дарницькому районі Києва безпілотник влучив у житловий будинок. Загинуло двоє людей, ще щонайменше 11 постраждало.

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