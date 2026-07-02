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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1413
Час на прочитання
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Дрони, балістика і крилаті ракети: Київщина пережила потужний удар РФ, є постраждалі

Після масованого удару Росії по Бучанському районі на Київщині є постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака РФ.

Атака РФ. / © ТСН.ua

Російські війська вночі проти 2 липня завдали масованого удару по Київській області ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. У регіоні є поранені, наслідки фіксують у п’яти районах.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Наслідки ворожої атаки фіксують у п’яти районах Київщини: у Бучанському, Броварському, Обухівському, Фастівському і Вишгородському.

У Бучанському районі поранення отримали троє чоловіків. За даними медиків, двоє постраждалих із мають закрито черепно-мозкова травми, опіки тіла та рвані рани голови. Їх шпиталізували.

Окрім того, один чоловік отримав різані рани обличчя. Всю необхідну допомогу йому надали на місці.

Нагадаємо, РФ масовано атакувала Київ вночі проти четверга, 2 липня. У столиці є загиблі та багато поранених. Сильні руйнування. Зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва. За даними влади, є прямі «прильоти» по житлових будинках.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1413
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