Дрони біля аеропорту Копенгагена: поліція повідомила, чи були вони збиті

Аеропорт Копенаген

Аеропорти Норвегії та Данії зіткнулися з перебоями протягом кількох годин після того, як інциденти з дронами спричинили затримки та скасування рейсів. Поліція обох країн пообіцяла співпрацювати у розслідуванні інцидентів.

Про це пише Reuters.

«Поліція розпочала інтенсивне розслідування, щоб визначити, що це за дрони. Дрони зникли, і ми жодного з них не збили», — сказав заступник помічника комісара поліції Копенгагена Якоб Хансен.

В аеропорту заявили, що затримки та деякі скасовані вильоти збережуться, і пасажирам слід уточнювати інформацію у своїх авіакомпаніях.

Аеропорт Осло закрив свій повітряний простір з півночі за місцевим часом через спостереження дрона у повітряному просторі, повідомив речник норвезького оператора аеропорту Avinor. Всі рейси були перенаправлені до найближчого аеропорту. Летовище знову запрацювало через кілька годин.

Хансен заявив, що влада Данії та Норвегії співпрацюватиме, щоб визначити, чи існує зв’язок між цими двома інцидентами.

Нагадаємо, 22 вересня в аеропорту Копенгагена були тимчасово призупинені усі злети та посадки. Це сталося через спостереження від двох до чотирьох «великих» дронів поблизу повітряного простору аеропорту. Рух транспорту був повністю зупинений приблизно о 20:26 за місцевим часом, що спричинило перенаправлення щонайменше 15 рейсів до інших аеропортів.

У столиці Норвегії Осло спрацювала тривога через невідомі дрони, помічені над військовою зоною фортеці Акерсхус. Дрони були виявлені системою оборони.

Розслідування триває.