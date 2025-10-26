- Дата публікації
Дрони ГУР атакували російські об'єкти у Криму: подробиці операції
Російська ППО у Криму зазнала серйозного удару завдяки філігранній роботі українських дронарів.
Дрони ГУР МО відпрацювали по російських об’єктах у Криму. ППО противника зазнала втрат.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Які втрати РФ
Так, внаслідок операції уражено:
РЛС 96Л6 комплексу С-400 «Тріумф»
РЛС П-18 «Тєрєк»
РЛС 55Ж6У «Нєбо-У»
десантний катер «БК-16».
«Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР МО України „Примари“ продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові», — наголосили розвідники.
Раніше стало відомо, що атаку на російські чорноморські порти у Новоросійську й Туапсе 24 вересня здійснили бійці Головного управління розвідки Міноборони України. Були застосовані морські дрони.
Через атаку було паралізовано роботу розташованих поблизу Новоросійська нафтоналивного комплексу компанії «Транснефть» та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму.