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- Укрaїнa
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Дрони ГУР на Запорізькому напрямку «скасували» маршрути постачання РФ до Криму: відео
Оператори безпілотників ДАД продемонстрували ефектне відео знищення російських вантажівок постачання, які намагалися пересуватися так званим сухопутним коридором до окупованого Криму через Запорізьку область.
Безпечних маршрутів для загарбників більше немає: українські безпілотники перетворили колони постачання на брухт. Доправлення військових вантажів для окупантів на Запорізькому напрямку офіційно скасовується. Сили оборони України продовжують активно перерізати логістичні артерії ворога та демонструють нові успіхи у знищенні російської техніки.
Про це свідчить повідомлення Головного управління розвідки у Telegram.
Російські загарбники досі наївно вважають, що їхні транспортні шляхи через так званий сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму є безпечною зоною. Проте оператори дронів підрозділу ДАД (дистанційно керованих авіаційних дронів — ред.) вкотре довели протилежне, влаштувавши окупантам справжнє пекло на дорозі.
На оприлюднених кадрах чітко видно, як чергові рейси російського забезпечення, що перевозили боєприпаси та майно для передових підрозділів РФ, завершилися достроково — потужними вибухами та тривалою детонацією.
Українські захисники запевняють, що не збавлятимуть темпів: ворожа логістика, техніка, а також самі окупанти палатимуть на українській землі й надалі, аж до повного звільнення півдня.
Нагадаємо, дрони ЗСУ заблокували ворога та змусили тікати з Кінбурнської коси.