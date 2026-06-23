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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

Дрони ГУР на Запорізькому напрямку «скасували» маршрути постачання РФ до Криму: відео

Оператори безпілотників ДАД продемонстрували ефектне відео знищення російських вантажівок постачання, які намагалися пересуватися так званим сухопутним коридором до окупованого Криму через Запорізьку область.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Ураження ворожої вантажівки

Ураження ворожої вантажівки / © скриншот з відео

Безпечних маршрутів для загарбників більше немає: українські безпілотники перетворили колони постачання на брухт. Доправлення військових вантажів для окупантів на Запорізькому напрямку офіційно скасовується. Сили оборони України продовжують активно перерізати логістичні артерії ворога та демонструють нові успіхи у знищенні російської техніки.

Про це свідчить повідомлення Головного управління розвідки у Telegram.

Російські загарбники досі наївно вважають, що їхні транспортні шляхи через так званий сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму є безпечною зоною. Проте оператори дронів підрозділу ДАД (дистанційно керованих авіаційних дронів — ред.) вкотре довели протилежне, влаштувавши окупантам справжнє пекло на дорозі.

На оприлюднених кадрах чітко видно, як чергові рейси російського забезпечення, що перевозили боєприпаси та майно для передових підрозділів РФ, завершилися достроково — потужними вибухами та тривалою детонацією.

Українські захисники запевняють, що не збавлятимуть темпів: ворожа логістика, техніка, а також самі окупанти палатимуть на українській землі й надалі, аж до повного звільнення півдня.

Нагадаємо, дрони ЗСУ заблокували ворога та змусили тікати з Кінбурнської коси.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
273
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