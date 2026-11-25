Дрони знищили комплекс повітряно-космічної розвідки РФ / © ГУР Міноборони

Реклама

Оператори далекобійних засобів ГУР МО України знищили важливий військовий об’єкт Росії — багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони «МРИК-ВКО», розташований у Смоленській області.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

Реклама

Зазначається, що цей об’єкт росіяни використовували для моніторингу повітряного та космічного простору з метою забезпечення роботи систем ППО/ПРО. Зокрема, комплекс міг виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю, а також — крилаті ракети в радіусі 2 500 км.

Реклама

Робота зі знищення військових цілей держави-агресора росії триває, долали у розвідці.

Нагадаємо, що Сили оборони України завдали серії результативних ударів по військових об’єктах окупантів 24 листопада та в ніч проти 25 листопада. Під прицілом опинився аеродром «Саваслейка» у Нижньогородській області РФ. У Генштабі повідомили, що пошкоджень зазнали одразу п’ять російських бортів — три винищувачі МіГ-31 та два бомбардувальники Су-34.

Відомо, що саме з цього аеродрому піднімаються в небо винищувачі МіГ-31, озброєні ракетами «Кинджал», якими ворог атакує українські міста. На певний час пошкоджена авіація виведена з ладу, проте точний масштаб руйнувань та остаточна кількість уражених літаків ще з’ясовуються.

Новини партнерів

Новини партнерів