- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 103
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрони-перехоплювачі для захисту міст України: експерт пояснив, чи ефективні вони
Сьогодні ППО вдається збивати 10-15% дронів і ракет на висоті понад 2,5 тисячі кілометрів.
Експерт прокоментував ефективність дронів-перехоплювачів для захисту міст України. Так, вони не забезпечать необхідного тотального прикриття ні цивільних, ні енергетичних об’єктів.
Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact.
«Не можна сказати, що вони повністю не ефективні. Вони працюють, особливо на останніх милях, так би мовити, дольоту, до цілі, тоді вже можуть збивати й „Шахеди“. Хоч вони вже летять з великою швидкістю атакують.
Традиційні «Шахеди», як відомо, летять на швидкості 200+ кілометрів на годину, а реактивні — понад 300-400-500.
«Якби не говорили про дрони-перехоплювачі, не забезпечать вони необхідного прикриття тотального, як цивільних громадян, так і військових та енергетичних об’єктів», — зазначив
Наразі всі працюють над пошуком ефективних та дешевих засобів прикриття.
Крім того, додає він, ударні потужності ворога збільшуються, а можливості ППО відстають.
Раніше Зеленський пояснив, чому Україні не вистачає дронів-перехоплювачів.
«Їх недостатньо, перехоплювачів, і питання вже не в грошах, або не тільки. Гроші завжди дефіцит, але зараз із перехоплювачами це питання не в грошах. Є технічні питання, виробники не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно», — зазначив президент.