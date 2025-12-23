Дрони-перехоплювачі для захисту міст України: експерт пояснив, чи ефективні вони

Атака / © ТСН

Експерт прокоментував ефективність дронів-перехоплювачів для захисту міст України. Так, вони не забезпечать необхідного тотального прикриття ні цивільних, ні енергетичних об’єктів.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact.

«Не можна сказати, що вони повністю не ефективні. Вони працюють, особливо на останніх милях, так би мовити, дольоту, до цілі, тоді вже можуть збивати й „Шахеди“. Хоч вони вже летять з великою швидкістю атакують.

Традиційні «Шахеди», як відомо, летять на швидкості 200+ кілометрів на годину, а реактивні — понад 300-400-500.

«Якби не говорили про дрони-перехоплювачі, не забезпечать вони необхідного прикриття тотального, як цивільних громадян, так і військових та енергетичних об’єктів», — зазначив

Наразі всі працюють над пошуком ефективних та дешевих засобів прикриття.

Крім того, додає він, ударні потужності ворога збільшуються, а можливості ППО відстають.

Раніше Зеленський пояснив, чому Україні не вистачає дронів-перехоплювачів.

«Їх недостатньо, перехоплювачів, і питання вже не в грошах, або не тільки. Гроші завжди дефіцит, але зараз із перехоплювачами це питання не в грошах. Є технічні питання, виробники не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно», — зазначив президент.