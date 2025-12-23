ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

Дрони-перехоплювачі для захисту міст України: експерт пояснив, чи ефективні вони

Сьогодні ППО вдається збивати 10-15% дронів і ракет на висоті понад 2,5 тисячі кілометрів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака

Атака / © ТСН

Експерт прокоментував ефективність дронів-перехоплювачів для захисту міст України. Так, вони не забезпечать необхідного тотального прикриття ні цивільних, ні енергетичних об’єктів.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact.

«Не можна сказати, що вони повністю не ефективні. Вони працюють, особливо на останніх милях, так би мовити, дольоту, до цілі, тоді вже можуть збивати й „Шахеди“. Хоч вони вже летять з великою швидкістю атакують.

Традиційні «Шахеди», як відомо, летять на швидкості 200+ кілометрів на годину, а реактивні — понад 300-400-500.

«Якби не говорили про дрони-перехоплювачі, не забезпечать вони необхідного прикриття тотального, як цивільних громадян, так і військових та енергетичних об’єктів», — зазначив

Наразі всі працюють над пошуком ефективних та дешевих засобів прикриття.

Крім того, додає він, ударні потужності ворога збільшуються, а можливості ППО відстають.

Раніше Зеленський пояснив, чому Україні не вистачає дронів-перехоплювачів.

«Їх недостатньо, перехоплювачів, і питання вже не в грошах, або не тільки. Гроші завжди дефіцит, але зараз із перехоплювачами це питання не в грошах. Є технічні питання, виробники не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно», — зазначив президент.

Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie