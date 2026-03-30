Дрони РФ почали збивати значно частіше: Сирський розкрив, що змінилося

Реклама

Українська армія вчиться ще краще збивати ворожі дрони. Для цього створюють нові екіпажі безпілотників-перехоплювачів та автоматизують ППО. Завдяки цьому у березні результативність боротьби з дронами зросла майже на третину.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за підсумками робочої наради щодо протидії безпілотникам.

«Противник змінює тактику — ми відповідно адаптуємо свої дії та напрацьовуємо нові ефективні способи протидії ударним БпЛА. Нарощуємо кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, посилюємо підготовку військовослужбовців», — заявив головнокомандувач.

Реклама

Реорганізація управління та «мала ППО»

Щоб краще захистити міста та критичні об’єкти, у ЗСУ провели реформу. У березні Командування безпілотних систем ППО перетворили на Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття.

Відтепер цей підрозділ у складі Повітряних Сил відповідає за:

Розвиток та застосування засобів «малої ППО»;

Модернізацію наявної техніки;

Підготовку особового складу.

Наразі структура перебуває на етапі набуття оперативних спроможностей.

Скільки цілей знищила ППО

За словами Сирського, дрони-перехоплювачі стали працювати набагато ефективніше. У березні кількість їхніх вильотів та збитих цілей підскочила майже на 55% порівняно з лютим.

Реклама

Загалом з початку весни такі безпілотники знищили понад 2300 повітряних цілей. Найкраще себе показують дрони саме українського виробництва. Також від початку березня ще 379 ворожих безпілотників збили наші гелікоптери.

Впровадження ШІ та майбутні виклики

Попри успіхи, ЗСУ потребують збільшення кількості техніки, особливо з системами автоматичного наведення, оскільки РФ продовжує модернізувати власне виробництво БпЛА.

«Окрему увагу приділяємо впровадженню штучного інтелекту та підвищенню рівня автоматизації у застосуванні систем ППО — як для дронів-перехоплювачів, так і для авіаційних і наземних вогневих засобів. Попереду — нові складні виклики. Ми тримаємо стрій і готуємося до відбиття наступних атак», — підсумував Олександр Сирський.

На нараді також обговорили, як захистити від дронів головні адміністративні центри в областях України.

Реклама

