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Дрони РФ долетіли на захід: в одній з областей лунали вибухи, почались проблеми зі світлом
На Рівненщині відпрацювала ППО, але разом з тим фіксують наслідки атаки.
Зранку 4 червня російські безпілотники атакували Рівненську область. У низці населених пунктів сталися перебої з електрикою.
Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
«Ще один тривожний ранок на Рівненщині. Завдяки роботі наших сил ППО, маємо збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди не постраждали», — наголосив чиновник.
Окрім того, у Сарненському районі виникли знеструмлення. За словами Коваля, енергетики вже працюють над тим, щоб повернути електропостачання.
Вранішня атака РФ - що відомо
Зранку 4 червня РФ запустила нову хвилю дронів по Україні. У низці регіонів було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, безпілотники фіксували у напрямку Миколаєва, Запоріжжя, де пролкнали перші вибухи, а також у Житомирській та Чернігівській областях.
На Рівнещині “почервоніли” три райони: Сарненський, Рівненський і Вараський.