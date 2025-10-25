Дрони Росії над Європою: Буданов розкрив головну мету атак та попередив про наслідки

Очільник ГУР Кирило Буданов / © скриншот з відео

Росіяни мають три цілі, запускаючи свої безпілотники по країнах Європи, одна з яких, швидше за все, є психологічною та призначена для внутрішнього використання.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов в інтервʼю Il Foglio.

«Путін готує росіян, він хоче знищити в їхніх головах уявлення про те, що Європа чогось варта, що Європа сильна», — зазначив він.

За словами Буданова, дрони у небі країн Європи мають практичну мету, яка стосується їхніх мешканців.

«Росіяни перевіряють вашу реакцію, вашу здатність приймати рішення, вашу готовність застосовувати силу. Тим часом вони проводять розвідку, виявляють ваші системи, розуміють, як вони працюють і де розташовані», — підкреслив керівник ГУР.

Таким чином, на думку розвідника, це подвійний тест РФ — політичний та військовий.

«Але якщо взяти все разом — дрони, саботаж на заводах і залізницях, кібератаки — то ми бачимо, що метою росіян є розпалювання антивоєнних настроїв у європейських країнах і вашій громадській думці. Для них це подвійна вигода: якщо ви, європейці, втомитеся від війни, то допомога, яка надходить до нас, до України, зменшиться. А тим часом росіяни сіють серед європейських народів думку, що не варто воювати проти Росії. Це не я так кажу, це російська думка з цього приводу», — вважає Буданов.

Коли у керівника ГУР запитали, як він оцінює реакцію Європи на такі інциденти, він відповів сміхом.

Журналісти також поцікавилися у головного розвідника країни, як Україна може допомогти європейцям захиститися від таких атак, на що він відповів: «Теоретично ми можемо вам допомогти, але поки триває війна, наші можливості досить обмежені. Це питання стосується майбутнього і зміни архітектури безпеки в Європі. З географічної точки зору відповідь очевидна: всім вигідно зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона служила буфером, щитом або як ви там хочете це назвати. Так Європа врятується, інакше ви вже чули сміх».

«Наразі ми надаємо допомогу, ділячись своїм досвідом у сфері оборони, але якщо Росія стане більш активною — а вона готується до цього — то європейцям знадобиться зовсім інша відповідь», — підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, у відповідь на загрози РФ Європа прискорює створення «стіни дронів» для посилення ППО.