Дрони СБУ пробили "діру" в ППО у Новоросійську: яких збитків зазнав ворог

Ворожі комплекси комплекси С-400 / © Міноборони РФ

Далекобійні дрони знищили у Новоросійську Краснодарського краю РФ чотири ворожі пускові установки комплексу С-400 «Тріумф» та два радари.

Про це ТСН.ua повідомило джерело в СБУ.

Зазначається, що йдеться про вчорашню атаку безпілотників Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України.

«Супутникові знімки підтверджують, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 „Тріумф“. Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог недорахувався двох важливих радарів — раннього виявлення 96Н6 (Cheese Board) та радару цілевказання 92Н6 (Grave Stone)», — повідомило джерело.

Також джерело додало, що на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 таких пускових установок, тому є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Цю операцію було проведено СБУ за підтримки Сил безпеки й оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби). Джерело наголосило, що ведеться робота по знищення систем ППО противника, які захищають важливі військові, інфраструктурні та логістичні об’єкти ворога.

«Кожна така знищена система — це дірка в обороні, якою точно скористаються українські безпілотники та ракети», — додало поінформоване джерело в СБУ.

Раніше повідомлялось, що СБУ та інші Сили оборони України у ніч проти 14 листопада уразили порт «Новоросійськ» у Росії та позиції зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини в однойменному місті.