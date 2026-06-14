Дрони СБУ вдарили по нафтобазі у тилу РФ: на об'єкті масштабна пожежа

Атака на Росію / © ТСН.ua

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Сили Центру спецоперацій «Альфа» СБУ атакували нафтобазу «Темп» у російському Рибінську (Ярославська область). Це більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону.

Про це пише СБУ.

Об’єкт входить до держрезерву РФ і зберігає бензин, дизель та інше пальне, яке йде як на цивільні потреби північних регіонів, так і на забезпечення російської армії.

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«Після влучань безпілотників СБУ на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Фіксуються щонайменше три великих осередки займання в резервуарному парку, який налічує більше 60 ємностей для зберігання», — йдеться у повідомленні.

У СБУ наголошують: російська паливна інфраструктура, яка підживлює війну проти України, є законною ціллю.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня в різних регіонах Росії сталися вибухи та масштабні пожежі на промислових об’єктах. Так, у Тульській області загорівся хімічний завод «Азот» після серії вибухів. Що ж до Ярославської області, то в районі Рибінська горіла нафтобаза після атаки дронів. Місцеві повідомляли про вибухи в кількох регіонах і роботу ППО. На частині об’єктів фіксували великі пожежі, що охопили промислові зони. За даними ЗМІ, атака була масованою й торкнулася одразу кількох стратегічних об’єктів інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що це — результат ефективної роботи СБУ.

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«За понад 700 кілометрів від нашого державного кордону — у Ярославському регіоні Росії воїни СБУ уразили нафтовий обʼєкт, що мав значення для резерву держави-агресора. Воїни нашої армії досягли цілей в Тульському регіоні Росії — по підприємству „Азот“, від діяльності якого залежать спроможності з виробництва вибухових речовин», — написав він.

Лвдер держави додає, що у шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху. Також від вечора 13 червня у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога.

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