Дрони цілу новорічну ніч атакували Волинь: без світла десятки тисяч людей

Російські дрони типу «Шахед» цілу ніч проти 1 січня масовано атакували Волинську область. Через ворожі удари наразі без електроенергії перебувають 103 341 абонент.

Про це повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

Кілька десятків російських безпілотників знову атакували об’єкти критичної інфраструктури Волині.

Частину «Шахедів» збили сили протиповітряної оборони. Однак сталися і «прильоти», через які спалахнули пожежі. Їхня ліквідація триває. Зокрема — у Луцьку та Ковельському районах.

На місцях влучань працюють усі відповідні служби. Проводяться ліквідація наслідків атаки.

За інформацією «Волиньобленерго», наразі від електропостачання відключено 103 341 абонента.

Даних про поранених та загиблих не надходило.

Нагадаємо, у перші години 2026 року вибухи пролунали у Луцьку та Ковелі. За попередніми даними, Ковель став першим містом року, що опинилося під ударом БпЛА, внаслідок чого через влучання в енергооб’єкти частина міста залишилася без світла. Мер Луцька Ігор Поліщук підтвердив роботу ППО по «Шахедах» безпосередньо над обласним центром.