Україна масштабує атаки дронами: аналітик розповів, яких збитків зазнає Кремль

Український безпілотник / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

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Завдаючи ударів дронами по Росії, Україна показала, що здатна масштабувати атаки, і Кремль зазнає величезних збитків.

Про це в етері «КИЇВ24» заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

«Це, в першу чергу, удар по російській економіці, враховуючи те, що авіаперевезення досить серйозний сектор російської економіки. Друге, це має величезне економічне, політичне та інформаційне значення. Росіяни вже розуміють те, що російська система ППО недосконала», — зазначив він.

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Снєгирьов також спростовує інформацію, яка ширилась в медіа про «нібито масштабування атаки дронів РФ по Україні». Він вважає, що це певний психологічний тиск на українське населення.

Нагадаємо, в Україні запустили виробництво нових ударних дронів «Батяр».