Харків атакували дронами / © Associated Press

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У ніч проти 7 липня російські дрони атакували Харків. БпЛА влучили у багатоповерхівки в Слобідському та Шевченківському районах міста. Кількість постраждалих — 19 осіб.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Загальна кількість постраждалих по місту — 19», — уточнив він.

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Нагадаємо, у Шевченківському районі міста БаЛА влучив у житловий будинок, де спалахнув один з поверхів. Крім того, зафіксовано влучання у багатоповерхівку і в Слобідському районі Харкова. Прогриміло чотири вибухи.