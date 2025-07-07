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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2212
Час на прочитання
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Дрони вдарили по багатоповерхівках Харкова — кількість постраждалих стрімко зростає

Чотири вибухи пролунали у Харкові вранці 7 липня: близько 05:29 два безпілотники влучили у Шевченківському районі міста, близько 05:43 — по Слобідському району.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Харків атакували дронами

Харків атакували дронами / © Associated Press

У ніч проти 7 липня російські дрони атакували Харків. БпЛА влучили у багатоповерхівки в Слобідському та Шевченківському районах міста. Кількість постраждалих — 19 осіб.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Загальна кількість постраждалих по місту — 19», — уточнив він.

Нагадаємо, у Шевченківському районі міста БаЛА влучив у житловий будинок, де спалахнув один з поверхів. Крім того, зафіксовано влучання у багатоповерхівку і в Слобідському районі Харкова. Прогриміло чотири вибухи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2212
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