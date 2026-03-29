Дрони вдарили по порту у Росії: спалахнула пожежа (відео)
Росіянам вночі 29 березня було вкрай неспокійно.
Невідомі БпЛА атакували порт в Усть-Лузі РФ. Спалахнула пожежа, деталі уточнюються.
Про це повідомляють росЗМІ.
Російські пабліки з посиланням на місцеву владу інформують про нібито збиття 27 БпЛА над областю.
«Є наслідки у порту Усть-Луга. Без постраждалих», — йдеться у повідомленні.
Деталі про наслідки та масштаби руйнувань уточнюються. Інформація оновлюватиметься.
Нагадаємо, 27 березні у Росії вночі пролунали вибухи на стратегічних об’єктах нафтової інфраструктури. Зокрема, загорілися два великі порти з нафтою — «Усть-Луга» та «Приморськ». Пожежі спалахнули після атак дронів. Це підтверджують, зокрема, супутникові знімки. Обидва об’єкти є найбільшими в регіоні та забезпечують значну частку експорту російських нафтопродуктів.