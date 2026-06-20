Дрони влаштували серію ударів по одній з областей: сталися «прильоти» і масштабні пожежі (фото)

Безпілотник.

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Посеред дня 20 червня російські безпілотники атакували Одеську область. У регіоні сталися «прильоти». Минулося без постраждалих.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Удар по АЗС

Зранку «Шахед» зранку атакував автозаправну станцію на півдні Одещини. Внаслідок влучання сталося займання газовозу та обшивки будівлі операторської.

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За даними ДСНС, безпілотники атакували автозаправку в Білгород-Дністровському районі. Існувала загроза вибуху цистерни.

«Рятувальники оперативно прибули на місце події, провели інтенсивні роботи з охолодження цистерни та ліквідували пожежу», — наголосили у повідомленні.

На Одещині внаслідок удару палала АЗС. / © Одеська ОВА

Атака росіян по автозаправній станції. / © ДСНС

Атака росіян по автозаправній станції. / © ДСНС

Атака на підприємство

Пізніше окупанти вдарили дронами по території транспортного і будівельного підприємств. Виникла сильна пожежа. Її вже вдалося ліквідувати рятувальникам. Внаслідок «прильотів» пошкоджено порожні паливні ємності.

Нагадаємо, напередодні Росія вдарила по цивільних суднах у Чорному морі. Були атаковані судна під прапорами Панами, а також Сент-Кітс і Невіс. Загинув один член панамського екіпажу. Є поранені на двох суднах.

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