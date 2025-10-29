ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
163
1 хв

Дрони вразили російські об'єкти у Криму: подробиці операції від СБУ

Ураження об’єктів у Криму стане відчутним ударом для РФ.

Катерина Сердюк
СБУ

СБУ / © twitter/СБУ

Ударні дрони СБУ відпрацювали по техніці та військових об’єктах окупантів у Криму. Так уражено установку «Панцир-С2», дві нафтобази та дві РЛС.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua у Службі безпеки України.

Деталі операції

Як повідомляється, безпілотники ЦСО «А» СБУ вдало попрацювали на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, під прицільний удар потрапив зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» вартістю близько $20 млн.

«Це одна з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника стало менше на дві РЛС. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону РФ на кримському напрямку», — акцентували в СБУ.

Крім того, БпЛА атакували нафтобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне. Спалахнула масштабна пожежа. Над об’єктом підіймається величезний стовп чорного диму.

“Приліт” дрона також зафіксували на нафтобазі «Комсомольська».

Нагадаємо, зранку 29 жовтня дрони атакували об’єкти РФ в окупованому Криму. Їх противник використовує для забезпечення армії та забезпечення можливості продовжувати війну. Попередньо, під ударами опинилися нафтобаза і теплоелектроцентраль.

За повідомленнями, у селищі Гресівський було уражено Сімферопольську ТЕЦ, яка забезпечувала Сімферополь світлом і теплом. Водночас, за іншими даними, у Сімферополі горить не ТЕЦ, а розташована поряд нафтобаза.

У селищі Гвардійське БпЛА уразили нафтобазу ATAN — об’єкт зберігання та розподілу пального, зайнялася пожежа.

Новина доповнюється
