Дрони знову долетіли до Петербурга: Зеленський назвав уражені цілі

Санкт-Петербург. / © Associated Press

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Вночі проти 6 червня українські дрони атакували арсенали Військово-морського флоту та бази у Кронштадті, що біля Санкт-Петербурга. Безпілотники подолали відстань близько 1000 кілометрів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію», — наголосив глава держави.

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З його слів, безпілотники долетіли за тисячу кілометрів до регіону Петербурга, а також за пів тисячі кілометрів до Краснодарського регіону, де вдарили по нафтобазі.

Зеленський наголосив, що атаки по об’єктах у глибині Російської Федерації — важливі результати спільної роботи воїнів Збройних сил, Служби безпеки і Головного управління розвідки.

«Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь», — заявив президент.

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