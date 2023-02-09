Друг кинувся рятувати, але ледь не загинув: на Тернопільщині знайшли мертвим 18-річного хлопця

У місті Скалат Тернопільської області ввечері, 8 лютого, під лід провалився 18-річний хлопець. Його друг кинувся у воду та намагався врятувати потерпіло, проте ледве не загинув.

Про це повідомили в ДСНС Тернопільщини та поліції Тернопільської області.

За даними поліції, трагедія сталась 8 лютого о 22:00. Біля водойми гуляло троє хлопців, віком 17-18 року. Один із них вирішив пройтися по кризі та раптово провалився. Його друг кинувся на порятунок та теж почав тонути, він самостійно вибрався з води. Хлопця госпіталізували.

Фото: ДСНС у Тернопільській області

Зниклого 18-річного хлопця шукали рятувальники. У ДСНС Тернопільщини пояснили, що 8 лютого їм не вдалось знайти зниклого. Тіло хлопця рятувальники дістали з води о 12:45 9 лютого.

Причини трагедії розслідує поліція.

Нагадаємо, у селищі Білогородка під Києвом 11-річний хлопчик провалився під кригу та загинув. Його тіло у воді знайшли рятувальники.

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