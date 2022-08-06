"Друг пізнається у скруті": у Зеленського підтвердили передавання Україні авіації та танків від Північної Македонії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив інформацію, яка раніше поширювалася у ЗМІ, про передавання авіації від Північної Македонії. Водночас він не розкрив, про які саме моделі літаків йдеться.

Окрім цього, за словами Подоляка, уряд Північної Македонії ухвалив рішення передати українським військовим ще танків.

Про це радник керівника Офісу президента написав у Twitter.

"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, 4 серпня у місцевих виданнях Північної Македонії з'явилися інформація, що нібито їхня країна передала Україні чотири штурмові літаки Су-25, які отримала від Києва 2001 року. Проте ні від Північної Македонії, ні від Міністерства оборони України не було офіційного підтвердження щодо передавання літаків.

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