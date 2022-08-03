Герхард Шредер заявив, що в Росії проти вступу України до НАТО, але не проти того, щоб був нейтралітет, як у Австрії.

Шредер заявив, що "Кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів".

Про це повідомляє Stern.

Сьомий канцлер Німеччини, колишній голова ради директорів "Роснефти" Герхард Шредер, який товаришує з Путіним, озвучив заходу "хотілку" Росії щодо України. За його словами, " Кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів, "і це "гарна новина".

"Першим успіхом є угода щодо зерна, яка, можливо, може бути поступово розширена до припинення вогню", – сказав він.

Він додав, що Росія і Україна можуть знайти рішення щодо Криму в наступному поколінні, а альтернативою членству в НАТО для України може стати військовий нейтралітет, як в Австрії. Що стосується Донбасу, то за його словами,"потрібно знайти рішення, засноване на швейцарській кантональній моделі".

Нагадаємо, що нещодавно британська розвідка повідомляла, що президент Росії Володимир Путін може бути вже мертвий, а його роль виконують двійники. За даними української розвідки, диктатор серйозно хворий, і це давно не таємниця.

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