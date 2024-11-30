"Друга армія світу" вилучає човни для своїх потреб на окупованих територіях

Окупанти відбирають навіть гумові надувні човни.
Російські окупанти розпочали масово вилучати човни у цивільних на тимчасово окупованій Херсонщині, намагаючись подолати дефіцит плавзасобів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Представники "другої армії світу" роблять це без будь-яких обґрунтувань та пояснень.
"Якщо раніше віддати на потреби “сво” плавзасіб переконували, то впродовж кількох останніх днів росіяни влаштували справжню облаву на приватні домогосподарства. Відбирають не тільки катери чи рибальські лодки, але й гумові надувні човни", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС нагадали, що схоже конфіскація плавзасобів для потреб окупаційної армії уже відбувалася на Херсонщині минулого року.
Тоді окупанти вилучені човни "офіційно" передали на баланс підрозділам російських терористичних військ.
Нагадаємо, у місті Торецьку Донецької області військові РФ навмисно вбили двох жительок та поранили одного цивільного.
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