"Друга армія світу" вилучає човни для своїх потреб на окупованих територіях

Російські окупанти розпочали масово вилучати човни у цивільних на тимчасово окупованій Херсонщині, намагаючись подолати дефіцит плавзасобів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Представники "другої армії світу" роблять це без будь-яких обґрунтувань та пояснень.

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"Якщо раніше віддати на потреби “сво” плавзасіб переконували, то впродовж кількох останніх днів росіяни влаштували справжню облаву на приватні домогосподарства. Відбирають не тільки катери чи рибальські лодки, але й гумові надувні човни", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС нагадали, що схоже конфіскація плавзасобів для потреб окупаційної армії уже відбувалася на Херсонщині минулого року.

Тоді окупанти вилучені човни "офіційно" передали на баланс підрозділам російських терористичних військ.

Нагадаємо, у місті Торецьку Донецької області військові РФ навмисно вбили двох жительок та поранили одного цивільного.

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