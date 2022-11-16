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"Друга армія світу" витратила 3 вартісні ракети, щоб знищити генделик у селі на Запоріжжі (фото)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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"Друга армія світу" витратила 3 вартісні ракети, щоб знищити генделик у селі на Запоріжжі (фото)

Фото: Associated Press

Російські окупанти ракетами С-300 обстріляли Запорізьку область.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Запорізькій області. Зафіксовані руйнування в одному з сіл, зокрема, зруйновано невеличкий придорожній ресторан.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Заздрість - ось основа російської агресії до українців. Вона була сотні років тому, є зараз, буде й надалі. Їм все подобається в Україні, крім українців. Земля, поля, будинки та наша кухня. 
Сьогодні близько п’ятої "друга армія світу" витратила три ракети, щоб розтрощити придорожній ресторан у селі Запорізького району. Голодна сволота. Самі не їдять і іншим не дають. Оце і є їх "великорусская национальная идея", - йдеться в публікації ОВА.

Нагадаємо, що російський винищувач Су-35 цілився по українській системі ППО, але схибив, тож дорогуща дефіцитна ракета полетіла в нікуди.

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Дата публікації
Перегляди
1045
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