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Друга армія світу вивозять олію із захопленого заводу в Запорізькій області

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Друга армія світу вивозять олію із захопленого заводу в Запорізькій області

pixabay.com

Росіяни відомі мародерством на окупованих територіях: вивозять на територію РФ не лише зерно і техніку, а й тепер олію. 

Тепер жертвою мародерів став Пологівський олійноекстракційний завод. Військові другої армії світу вивозять з заводу продукцію - соняшникову олію. 

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю. 

Слід зауважити, що до російської окупації завод був одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Пологівського району

Нині загарбники вивозять готову продукцію. Її підприємство мало відвантажити іноземним партнерам. Зазначається, що останні вже відчувають на собі нестачу високоякісної української продукції.

Як повідомлялося, з окупованої території Луганської області російські окупанти вивезли або знищили обсяг потреб жителів регіону у зернових майже на три роки.За даними Міністра аграрної політики та продовольства, вивезено близько 100 тисяч тонн зерна. Наразі на Луганщині посівну не розпочато. 

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