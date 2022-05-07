Друга армія світу вивозять олію із захопленого заводу в Запорізькій області

Росіяни відомі мародерством на окупованих територіях: вивозять на територію РФ не лише зерно і техніку, а й тепер олію.
Тепер жертвою мародерів став Пологівський олійноекстракційний завод. Військові другої армії світу вивозять з заводу продукцію - соняшникову олію.
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.
Слід зауважити, що до російської окупації завод був одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Пологівського району
Нині загарбники вивозять готову продукцію. Її підприємство мало відвантажити іноземним партнерам. Зазначається, що останні вже відчувають на собі нестачу високоякісної української продукції.
Як повідомлялося, з окупованої території Луганської області російські окупанти вивезли або знищили обсяг потреб жителів регіону у зернових майже на три роки.За даними Міністра аграрної політики та продовольства, вивезено близько 100 тисяч тонн зерна. Наразі на Луганщині посівну не розпочато.
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