Другий трагічний випадок за тиждень: на Прикарпатті від переохолодження помер ще один чоловік

Другий трагічний випадок за тиждень: на Прикарпатті від переохолодження помер ще один чоловік

Чоловіка госпіталізували у стані коми.

В місті Калуш Івано-Франківської області від переохолодження загинув чоловік. У понеділок, 22 листопада, його госпіталізували у Калуську центральну районну лікарню в стані коми, де він і помер.

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Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

"До КНП "Калуська ЦРЛ" госпіталізовано громадянина без постійного місця проживання (особисті дані встановлюють) з діагнозом - переохолодження, кома. Громадянин не отямившись помер", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перший такий летальний випадок від переохолодження на Прикарпатті у 2021 році стався кілька днів тому, 17 листопада, і також у місті Калуші. У центральну районну лікарню госпіталізували із закинутої будівлі 62-річного чоловіка з переохолодженням, але врятувати його не вдалося.

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