Друга карантинна відпустка: скільки українців та де цього року відпочиватимуть

Згідно з дослідженням, четверо з п'яти людей (78,5%) ще не були у відпустці у 2021 році.

Більш як половина українців (53,1%) планують провести свою найближчу відпустку в Україні. Водночас лише 10,7% збираються виїхати на відпочинок за кордон.

Такими даними дослідження поділився міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Згідно з цими даними, більше половини (52%) взагалі не планують брати відпустку цього року. Серед тих, хто планує це робити, - переважно молодь від 18 до 24 років.

Натомість понад 40% опитаних планують взяти відпустку цього року. З них 53,1% респондентів планують провести свою наступну відпустку в Україні. До того ж відпочивати вдома збираються 26,5%, у межах своєї області - 23,7%, в іншій області України - 44,5%.

Найбільше респондентів (17,4%) мають намір поїхати до Одеської області, на другому місці за популярністю - Закарпатська область (11,8%), далі йдуть Запорізька (7,7%) і Львівська (6,7%) області .

82% респондентів повідомили, що свою останню відпустку провели в Україні. З них 47% відпочивали вдома, майже 25% - в межах своєї області, решта - в іншій області. Найбільш популярною виявилася Одеська область (13,8%), а також Львівська (8%) і Київська (7,7%) області.

Дослідження туризму в Україні / Олександр Ткаченко Телеграм

У Мінкульті додали, що дослідження провела компанія "Оперативна соціологія" серед 2104 респондентів 13-19 травня методом телефонного інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року завдяки вакцинації туристи матимуть можливість подорожувати Європою, яка обіцяє відкрити кордони для щеплених людей або тих, хто має негативний ПЛР-тест. Але мандрівник повинен буде мати з собою так званий "COVID-паспорт" або "сертифікат вакцинації". Що це за документ, яку інформацію в нього вноситимуть і які перспективи для українців, читайте у нашому матеріалі.

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