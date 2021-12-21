Друга наруга за місяць: у центрі Тернополя закидали яйцями пам’ятник Степану Бандері

Комунальники звертатимуться до поліції.
У Тернополі вдруге за місяць хулігани вчинили наругу над пам’ятником Степану Бандері. 14 грудня двоє жителів Житомира облили скульптуру червоною фарбою, а 21 грудня невідомі закидали яйцями монумент.
Про це повідомляє "Суспільне".
Інформацію про те, що у центрі Тернополя невідомі закидали яйцями пам’ятник Степану Бандері підтвердив також директор "Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя" Микола Ткач. Він повідомив, що комунальники уже відчищають монумент та готують звернення до поліції.
Нагадаємо:
- У центрі Тернополя невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. Інцидент стався у вівторок, 14 грудня.
- Згодом за наругу над монументом затримали двох 21-річних жителів Житомира. За це їм може загрожувати обмеження або позбавлення волі.
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