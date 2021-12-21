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Друга наруга за місяць: у центрі Тернополя закидали яйцями пам’ятник Степану Бандері

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Друга наруга за місяць: у центрі Тернополя закидали яйцями пам’ятник Степану Бандері

Суспільне

Комунальники звертатимуться до поліції.

У Тернополі вдруге за місяць хулігани вчинили наругу над пам’ятником Степану Бандері. 14 грудня двоє жителів Житомира облили скульптуру червоною фарбою, а 21 грудня невідомі закидали яйцями монумент. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

Інформацію про те, що у центрі Тернополя невідомі закидали яйцями пам’ятник Степану Бандері підтвердив також директор "Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя" Микола Ткач. Він повідомив, що комунальники уже відчищають монумент та готують звернення до поліції. 

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