Друга потужна атака по Кримському мосту: в СБУ згадали, як це було (відео)

Перша атака СБУ на Кримський міст відбулася у жовтні 2022 року.

17 липня 2023 року морські дрони Sea Baby протаранили опори Кримського мосту. Тоді міст отримав серйозні пошкодження.

Про те, як це було - пригадали в СБУ.

Понад 20 годин безпілотники СБУ рухалися двома групами у напрямку цілі. Їм вдалося пройти непоміченими під носом у росіян та зруйнувати одну секцію мосту й суттєво пошкодити іншу. Ця спецоперація перерізала логістичну артерію, яка підживлювала російські війська на півдні України.

Це була друга успішна атака СБУ на Кримський міст. Перша відбулася у жовтні 2022 року. Тоді Служба безпеки уразила міст з допомогою вантажівки начиненої вибухівкою.

"СБУ реалізувала дві абсолютно унікальні і різні за задумом спецоперації, щоб вразити міст з суші і з моря. Обидві були успішними", - сказав Голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, у ВМС розкрили секретні деталі найвідоміших морських операцій.

Рік тому СБУ вдруге потужно влучила Кримський міст: згадуємо як це було

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.