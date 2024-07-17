Друга потужна атака по Кримському мосту: в СБУ згадали, як це було (відео)

Перша атака СБУ на Кримський міст відбулася у жовтні 2022 року.
17 липня 2023 року морські дрони Sea Baby протаранили опори Кримського мосту. Тоді міст отримав серйозні пошкодження.
Про те, як це було - пригадали в СБУ.
Понад 20 годин безпілотники СБУ рухалися двома групами у напрямку цілі. Їм вдалося пройти непоміченими під носом у росіян та зруйнувати одну секцію мосту й суттєво пошкодити іншу. Ця спецоперація перерізала логістичну артерію, яка підживлювала російські війська на півдні України.
Це була друга успішна атака СБУ на Кримський міст. Перша відбулася у жовтні 2022 року. Тоді Служба безпеки уразила міст з допомогою вантажівки начиненої вибухівкою.
"СБУ реалізувала дві абсолютно унікальні і різні за задумом спецоперації, щоб вразити міст з суші і з моря. Обидві були успішними", - сказав Голова СБУ Василь Малюк.
Нагадаємо, у ВМС розкрили секретні деталі найвідоміших морських операцій.
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