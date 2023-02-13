Друга спроба: прикордонники знову затримали росіянина, який на матраці намагався потрапити до України

Біля села Сокиряни Чернівецької області прикордонники затримали росіянина, який вже вдруге намагався незаконно потрапити до України.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники зазначили, що 28-річний уродженець Хабаровського краю РФ раніше мешкав в Україні, проте його дозвіл на проживання закінчився у березні 2022 року. У січні 2023 року росіянин на надувному матраці через річку Західний Буг переплив з Польщі до України. Його одразу затримали, росіянина оштрафували та заборонили в'їзд до України на 5 років.

Фото: facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Проте російський громадянин днями знову вирішив незаконно потрапити на територію нашої держави та перетнув кордон з території Молдови у Чернівецькій області. Порушника затримали.

"Вирішується питання, щодо початку кримінального провадження за ст. 332-2 ККУ "Незаконне перетинання державного кордону України". Санкція статті за перетинання кордону України особою, якій заборонено в’їзд на територію України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Нагадаємо, у Чернівецькій області на українсько-румунському кордоні офіційно відкрили новий автомобільний пункт пропуску "Дьяківці – Раковець".

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