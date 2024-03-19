Друге народження на "нулі": історія військового Василя, який опинився за два метри від смерті

Для морського піхотинця Василя, який 72 доби провів на передовій, День народження став доленосним, коли він опинився на волосину від смерті.

Василь, 24-річний військовослужбовець 505-го окремого батальйону морської піхоти, провів 72 доби на передовій. Свій День народження, який став доленосним, він зустрів просто на позиціях, в епіцентрі запеклих боїв.

Історію юнака розповіли у СтратКомі ЗСУ.

"Того дня мені виповнилося 24 роки. Тоді ж я, можна сказати, вдруге народився. Коли перебігав з точки на точку, в двох метрах від мене впав скид з ворожого дрону. Він мав би поцілити точно в мене, але я зачепився за дріт і буквально на кілька секунд затримався", - розповів захисник.

Василь пригадує, як повернувся на позицію, і хлопці зустріли його "подарунком" - енергетиком, "Снікерсом" і свічкою, перемотаними скотчем.

Ті подарунки від побратимів були справжнім скарбом, адже логістика була настільки ускладненою, що навіть воду іноді доводилося діставати з ризиком для життя, бігаючи до місцевих криниць під постійними обстрілами та під прицілом FPV-дронів.

Тоді на ділянці фронту, де був Василь, ворог працював усім наявним озброєнням. Авіація, артилерія, міномети, танки, безпілотники-камікадзе - туди летіло усе.

"Сонцепьок" якось вдарив неподалік від нас. Однак, навіть у таких умовах, попри постійну небезпеку ми тримали позиції, відбивали штурми противника, здійснювали евакуацію поранених", - пригадав військовий.

Нагадаємо, раніше тяжкопоранений захисник України Андрій Смоленський розповів, чого ніколи не можна говорити військовому, який повернувся з фронту. Військовий закликав з повагою ставитись до захисників України і пояснив, що до військових не потрібно проявляти жалю, а варто бути вдячним за їхній подвиг та дякувати їм за оборону держави.

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