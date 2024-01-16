"Друге за значенням ураження після крейсера "Москва": Данілов про знищення літаків РФ

Напередодні Повітряні сили знищили російські літаки А-50 та Іл-22 над Азовським морем. Терористам немає чого робити в нашому небі.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Ворог має усвідомити: якщо в українському небі з'являтимуться люди, яких ми сюди не запрошували, їх обов'язково нищитимуть наші Збройні Сили. Як стверджує Данілов, те, що відбулося, це непересічна подія.

"Після "Москви" друге за значенням ураження дуже фундаментальних речей для Росії. Повірте, "на болотах" зараз "вой" стоїть страшенний, тому що вони навіть уявити собі не могли, що ми маємо спроможності робити такі речі", – запевняє він.

Є попередня інформація, що на борту перебував один із генералів Російської Федерації. Якщо це правда, говорить Данілов, то вони базувалися саме на тому аеродромі, з якого періодично вилітають ці бомбардувальники, які нищать наших дітей та інфраструктуру. Однак ці дані потребують уточнення.

Чим могли бути знищені літаки

Данілов іронічно зауважив, що ворожа авіація була знищена "тим, чим треба". Вочевидь, ми маємо спроможності.

"Я не можу зараз наголошувати, якими засобами ураження це було зроблено. Однак моя ранкова розмова з генералом Лисюком не можу сказати, що вразила чи здивувала мене, але було дуже приємно. Операція готувалася в абсолютно закритому режимі, вона виявилась вдалою", – каже посадовець.

В інфопросторі лунали думки експертів про те, що літаки могли бути знешкоджені за допомогою F-16. Однак Данілов відкидає такі чутки.

"Я думаю, що ні. Це точно не F-16. З F-16 ще треба нам трохи почекати. Ви знаєте, що процес зараз триває, він непростий, складна техніка. Наші військові роблять все можливе та неможливе для того, щоб якомога швидше опанувати цю техніку. Я можу сказати, що успіхи є і вони дуже-дуже потужні", – вважає Данілов.

Передовсім нам слід підготувати ще додаткову інфраструктуру й технічний склад. Цими питаннями наразі займаються.

"F-16 обов'язково буде в нашому небі, обов'язково буде нас захищати. Однак тоді вже їм взагалі не буде тут куди рухатися, тому що це вже іншого рівня зброя. Вона точно не дасть панувати росіянам в небі", – акцентував секретар РНБО.

Якби у нас було закрите небо раніше, додає він, то здобутки нашого контрнаступу були б зовсім інші.

Раніше йшлося про те, що Україна починає мати вогневі засоби ураження, якими може збивати "жирні" цілі окупантів. Збиття А-50 сприятиме покращенню ситуації на півдні.

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