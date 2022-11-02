Друге життя шматочків мила: як зробити губку для душу чи утеплити вікна

Коли тверде мило закінчується, після нього часто залишаються обмилки - маленькі шматочки. Їх не варто викидати, адже вони можуть стати в нагоді у господарстві. ТСН.ua розповість, як зробити мило зі шматочків і де ще їх можна використовувати.

Як зробити рідке мило зі шматочків твердого

Якщо зібрати старі обмилки, то вийде чудове рідке мило, яке знову можна використовувати з користю. Зробити його дуже просто. Головне - дотримуватися інструкції.

Вам знадобляться:

гліцерин;

пляшка з дозатором;

шматочки мила.

Що потрібно робити:

Розрізати обмилки на дрібні шматочки або натерти на тертушці, скласти в пляшку з дозатором. Додати 1 ст. ложку гліцерину і гарячу воду. Струшувати пляшку, допоки обмилки повністю не розчиняться у воді.

Тепер ви можете сміливо користуватися рідким милом власного виробництва. Головна перевага продукту у його натуральності. А ось гліцерин, який входить до його складу, ще й допомагає пом'якшити шкіру рук.

Де можна використовувати обмилки у побуті: утеплення вікон і губка для душу

Як використовувати обмилки в побуті / Фото: pixabay.com

Ще наші мами та бабусі знали лайфгак, як утеплювати вікна обмилками. Щілини у вікнах заклеювали зазвичай папером або скотчем, але клей часто погано тримає ці матеріали. І тут на допомогу можуть прийти саме шматочки мила. Потрібно лише злегка намочити обмилок водою, а потім змастити ним підготовлений заздалегідь папір чи скотч. Потім можна заклеювати шмарину у вікні. Спробуйте і побачите, що таке утеплення буде триматися до самої весни.

Також з обмилків можна змайструвати унікальну і дуже зручну губку для душу. Вона буде намилюватися сама, тому ви зможете зекономити на гелі. Потрібно взяти старий рушник та нарізати його на шматки. Їх потрібно зшити між собою так, щоб вийшло щось схоже на кишеню. Всередину покладіть невеликі шматочки старого мила і зашийте розріз.

Такою мочалкою дуже просто користуватися. Її потрібно спочатку намочити у воді, а потім просто намилювати шкіру. Якщо у вас немає старого рушника, можна скористатися шкарпеткою.

Як зробити мило з обмилків

Зі шматочків мила можна зварити мило. Такий варіант зовсім непоганий, якщо враховувати як швидко ростуть ціни на різноманітні товари, зокрема і побутову хімію.

Що вам знадобиться:

гаряча вода;

обмилки;

будь-яка ємність (досить глибока);

тертушка;

ложка;

каструля;

форма для брусків майбутнього мила.

Що потрібно робити:

Спочатку готується мильна основа. Для цього: на тертушці натираються обмилки, заливаються гарячою водою і залишаються на 2 години (допоки не розчиняться у рідині). Щоб мило вийшло м'яким і більш корисним, воду можна замінити гарячим молоком. За бажанням до рідини можна додати також гліцерин, ароматичну олію, подрібнене активоване вугілля. Далі каструля з мильною основою ставить на водяну баню чи вогонь. Масу потрібно перемішувати весь час, поки вона буде нагріватися. Якщо на поверхні з'явиться пінка, її потрібно видаляти. Коли мило повністю розчиниться, а всі інші інгредієнти додані, каструлю можна знімати з вогню. Форми для мила змащуються рослинною олією і мильна основа розливається. Субстанція залишається за кімнатної температури на 1-2 години. Потім готове мило потрібно зберігати в сухому і теплому місці.

Крім додавання активованого вугілля, ароматичної олії, гліцерину, можна також додати природні барвники. Наприклад, шафран, буряк, кава, календула, каркаде, розчин какао.