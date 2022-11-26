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Другий блок Хмельницької АЕС під'єднано до Єдиної енергосистеми України

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Другий блок Хмельницької АЕС під'єднано до Єдиної енергосистеми України

Фото: Хмельницька АЕС

Станом на вечір 25 листопада згідно з графіками відключено електроенергію у 793 населених пунктах Хмельницької області.

Крім того, з технічних причин знеструмлено 84 населених пункти області, без електропостачання 9169 споживачів.

Про це інформує очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. 

Блок #2 ВП ХАЕС під'єднано до Єдиної енергосистеми України.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині - одна з найскладніших ситуацій з електрикою в Україні

Знеструмлення Хмельниччини

23 листопада Хмельницький було знеструмлено повністю. Також без світла залишилися об’єкти критичної інфраструктури та Чернелівський водозабір. У місті під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.

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