Другий блок Хмельницької АЕС під'єднано до Єдиної енергосистеми України

Станом на вечір 25 листопада згідно з графіками відключено електроенергію у 793 населених пунктах Хмельницької області.
Крім того, з технічних причин знеструмлено 84 населених пункти області, без електропостачання 9169 споживачів.
Про це інформує очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Блок #2 ВП ХАЕС під'єднано до Єдиної енергосистеми України.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Хмельниччині - одна з найскладніших ситуацій з електрикою в Україні.
Знеструмлення Хмельниччини
23 листопада Хмельницький було знеструмлено повністю. Також без світла залишилися об’єкти критичної інфраструктури та Чернелівський водозабір. У місті під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.
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