"Другий день народження 26 березня": Марцінків розповів про обстріл окупантів біля Чернігова

Внаслідок обстрілу кульові поранення отримали двоє осіб.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повернувся з Чернігівської області, де потрапив під обстріл російських окупантів, коли супроводжував гуманітарний вантаж.

Мер у своєму відеозверненні розповів про деталі обстрілу росіянами гуманітарної місії з Франківська.

За його словами, транспорт потрапив "у досить серйозну перестрілку". Втім, наголосив Марцінків, відчуває власну провину, адже "потрібно робити розвідку". Під час обстрілу армії країни-агресорки кульові поранення отримали двоє осіб.

"Ми фактично попали між двома вогнями - між нашими і ворожими позиціями. Другий день народження 26 березня. Хлопці сказали, що у такому замісі, як ми побували, може, один до ста був шанс вижити. Потрапили у саме пекло, але найголовніше, що хлопці всі живі. Правда, в одного чотири кульові поранення. У другого - поранення у дві руки. Дякую нашим медикам, які надали хлопцям допомогу. На щастя, загрози життю немає. Якби не наші ЗСУ, які дали відсіч ворогу і допомогли нам вийти, то ваш покірний слуга був би вже не з вами", – сказав Марцінків.

Міський голова Франківська пообіцяв, що поставить капличку на місці, де потрапив під обстріл.

"Після перемоги обов’язково на тому місці поставлю капличку, разом з хлопцями, з героями. Прошу вибачення у них, бо командир відповідає за всіх. Я припустився, слава Богу, не фатальної помилки", - сказав він.

За словами голови Івано-Франківська, дорогою до Чернігова побачив багато прострілених та підірваних автомобілів. В лікарні перебувають діти та жінки зі скалковими пораненнями в обличчя та тіло.

Також мер звернувся до франківців з проханням не нехтувати власною безпекою та безпекою своїх рідних. "Ця війна не так далеко, як здається нам у Франківську. Тому прошу всіх: реагуйте на сигнали тривоги", - додав Марцінків.

Як повідомлялося, знімальна група ТСН потрапила під обстріл, коли виконувала редакційне завдання у Чернігівській області. Там Андрій Цаплієнко готував матеріал про проведення гуманітарного коридору до обласного центру. Окупанти спершу запустили безпілотник, а через 15 хвилин обстріляли колону з цивільними, де також перебували іноземні журналісти та знімальна група ТСН, зі смерчів, артилерії 122-міліметрового калібру, міномета та танка. Обстріл тривав щонайменше півтори години.

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